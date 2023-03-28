Газопровод "Сила Сибири" остановился на профилактику до 4 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Начались весенние профилактические работы на магистральном газопроводе "Сила Сибири", сообщает "Газпром".

"С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - говорится в заявлении ПАО.

"Газпром" напоминает, что в соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Как сообщалось, в 2022 году профилактика проводилась на "Силе Сибири" с 29 марта по 4 апреля.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, в 2022 году в магистраль начал поступать газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2022 году по газопроводу прокачано 15,4 млрд куб. м газа, план на 2023 год - 22 млрд куб. м.