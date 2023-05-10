Китай в марте продолжил увеличивать импорт газа, сохранив февральский темп роста

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Китай в марте продолжил увеличивать импорт газа (речь идет как о поставках по трубопроводам, так и в виде СПГ) - в марте рост был на том же уровне, что и в феврале.

По сообщению китайской таможни, в марте 2023 года КНР импортировала 11,67 млрд куб. м природного газа - это на 11% больше, чем в марте 2022 года (10,52 млрд куб. м). И хотя март 2023 года несколько уступает рекордному показателю импорта марта 2021 года (13,19 млрд куб. м), показатель 2023 года является вторым по величине за историю для этого месяца года.

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка. В январе 2023 года Китай показал 1-процентный рост импорта газа (и это несмотря на более ранее наступление новогодних праздников). В феврале совокупный импорт газа вырос на 11%.

Более детальную внешнеторговую сводку (с разделением на СПГ и трубопроводы), а также с разбивкой по странам национальная таможня опубликует на следующей неделе.

Китай получает трубопроводный газ от пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. На газопроводе из России "Сила Сибири" 4 дня в марте (а также 4 дня в апреле) проводилось плановое профилактическое обслуживание. Также существует большой потенциал восстановления экспорта Узбекистаном и Казахстаном, который в зимние месяцы полностью или почти полностью прекращался.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Средняя стоимость импорта газа сократилась до $409 за тысячу кубометров, что является минимальным значением за последние 12 месяцев (с марта 2022 года, когда импортный газ в среднем обходился Китаю в $405).