Кремль прокомментировал слова посла КНР о риторическом приеме заявления о дружбе с РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Россия ориентируется на содержание и дух недавно прошедших переговоров на высшем уровне РФ - КНР при оценке уровня отношений между Москвой и Пекином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать высказывание посла Китая в ЕС Фу Цуна, который заявил, что Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а слова о "безграничной дружбе" между странами - это риторический прием.

"Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си недавно в Москве. Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательные и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", - сказал Песков.