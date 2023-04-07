Кремль прокомментировал слова Блинкена о возможном контрнаступлении Украины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные тщательно отслеживают всю необходимую информацию для планирования и продолжения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором начале контрнаступления ВСУ.

"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Они (военные - ИФ) тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в интервью французскому изданию Ouest-France Блинкен заявил, что контрнаступление Украины "ожидается в ближайшие недели".