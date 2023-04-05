Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Госдума ратифицировала договоры с Сирией о выдаче и о взаимной правовой помощи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в среду проголосовала за ратификацию договоров между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Первый договор подписан в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между сторонами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

Второй ратифицированный Думой документ также подписан в Санкт-Петербурге 29 июня прошлого года. Договор направлен на расширение взаимодействия в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Госдума Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

ФАС разрабатывает план разделения "РусГидро" на генерацию и сети

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже

МИД вызвал временного поверенного в делах Франции из-за публикации о Буче

Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.
Убийство Владлена Татарского

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });