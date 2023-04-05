Госдума ратифицировала договоры с Сирией о выдаче и о взаимной правовой помощи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в среду проголосовала за ратификацию договоров между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Первый договор подписан в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между сторонами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

Второй ратифицированный Думой документ также подписан в Санкт-Петербурге 29 июня прошлого года. Договор направлен на расширение взаимодействия в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.