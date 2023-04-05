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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях РФ и США

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Отношения РФ и США переживают глубокий кризис, а внешняя политика Вашингтона привела к сегодняшнему украинскому кризису, завил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, на которой присутствовала, в том числе новый посол США в РФ Линн Трейси.

"Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению", - сказал Путин.

"В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка", - сказал президент РФ.

Обращаясь к Трейси, Путин сказал, что не хотелось бы нарушать благостную обстановку вручения верительных грамот. "Знаю, что, возможно, вы не согласитесь со мной, но не могу не сказать сегодня о том, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге привела к сегодняшнему украинскому кризису, дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - подчеркнул президент РФ.

Вместе с тем он указал, что Москва "всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела". "Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - заключил Путин.

Владимир Путин Линн Трейси США
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