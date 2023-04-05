Сеть "Теремок" импортозаместит французские плиты для блинов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Теремок", лидер российского рынка fast casual, и смоленская компания "Гриль-мастер", один из ведущих производителей оборудования для ресторанов, разработали блинную печь.

Новая модель будет поставляться в открывающиеся рестораны и постепенно заменять французские печи в действующих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Теремка".

Компании решили создать российский аналог печи для блинов после того, как в 2022 году возникли проблемы с поставками оборудования. Сейчас в 323 ресторанах сети "Теремок" установлено свыше 800 французских плит.

"Сложность заключалась в том, что на замену нельзя было выбрать просто похожую модель. Чтобы сохранить стандарт выпечки, скорость и качество обслуживания, новая модель по техническим характеристикам должна была в точности повторять прежнюю, - сообщили в пресс-службе. - Новая блинная плита полностью соответствует всем техническим характеристикам "Теремка" - и по мощности, и по классу. А стоимость совместной разработки удалось снизить".

В течение 2023 года "Гриль-мастер" поставит "Теремку" до 100 таких плит. Часть установят в новых ресторанах, а остальными будут заменять французское оборудование по мере изнашивания.

Как заявил через пресс-службу основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, перед производителями была поставлена сложная задача, для выполнения которой нужны были не только знания и опыт, но и технические возможности. "В том, что пришлось заняться поисками оборудования в России, есть позитивный момент: мы всегда готовы поддержать талантливых и компетентных отечественных производителей и рады этому сотрудничеству", - сказал он.

По словам генерального директора ООО "Гриль-мастер" Владимира Безрукова, заказ "Теремка" стал возможностью проверить силы и сделать очередной шаг в развитии.

Сеть ресторанов "Теремок" в 1998 году основал предприниматель Михаил Гончаров. Сейчас она включает в себя 323 заведения в Москве, Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работает более 5 тысяч человек, принимают до 32 млн гостей.

"Гриль-мастер" (Смоленск) с более чем 18-летней историей является одним из ведущих российских предприятий по разработке и производству оборудования для индустрии общественного питания. Основная специализация производства - тепловое оборудование, в котором продукты готовятся посредством термообработки.