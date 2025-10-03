Сеть "Теремок" протестирует формат малых ресторанов шаговой доступности в Петербурге

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов "Теремок" готовится к открытию первого небольшого по площади ресторана шаговой доступности в Петербурге, сообщил соучредитель и генеральный директор "Теремка" в северной столице Виталий Свидовский журналистам.

Первый "Теремок" формата "у дома" до конца 2025 года заработает в ТК "Шоколад" в Калининском районе города. В следующем году еще пять-шесть компактных точек появятся в Петербурге и Ленинградской области. В случае успешного тестирования модели планируется масштабировать ее на Москву.

"Всегда открывали рестораны по 250-300 кв. метров каждый. Это большие инвестиции и число гостей. Но есть достаточно высокий спрос в тех районах, где живут наши клиенты. Приняли решение открывать заведения такого формата даже темпами, опережающими ресторанные, - по 5-10 заведений в год. (...) Локации смотрим совершенно разные, но в основном это крупные спальные районы на юге города. Здесь очень мало "Теремков", и они все перегружены гостями", - сказал Свидовский.

По его словам, площадь новых заведений будет в два раза меньше действующих ресторанов сети - около 80-120 кв. метров. Количество посадочных мест составит около 30 против привычных 80. В рамках новой концепции предусмотрено как обслуживание клиентов в зале, так и приобретение еды и напитков навынос.

Такие рестораны требуют меньших финансовых вложений и позволяют быстрее выходить на окупаемость, отмечает Свидовский. Компания уменьшает расходы на операционную деятельность за счет высокой оборачиваемости и быстрой выдачи заказов. Инвестиции в запуск одного малоформатного заведения оцениваются в 35-40 млн рублей, а в большой ресторан - 70-80 млн рублей. Окупаемость инвестиций в ресторан малого формата - до 2,5 лет.

В сети "Теремок", работающей с 1998 года, насчитывается 325 ресторанов в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок - русские блины" (юрлицо сети) являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).