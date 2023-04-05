Лукашенко убежден, что Россия и Белоруссия не рухнут под давлением Запада

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Белоруссия успешно преодолеют все трудности, вызванные давлением Запада, и "не рухнут".

"Кто прогнозировал, что мы рухнем - мы не рухнули. И не рухнем", - сказал он в началеа встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Лукашенко напомнил, что президенты за год до этой встречи также обсуждали в кабинетах вопросы развития экономик двух стран, и в частности, микроэлектроники. "И справились же Нашли решение. И у вас, и у нас".

Президент Белоруссии также отметил успехи России в сельском хозяйстве: "Хлеб девать некуда, такой урожай. Когда такое было?", и выразил надежду, что "в промышленности будет так же".