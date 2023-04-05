Лукашенко заявил о реализации около 80% союзных программ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле отметил реализацию около 80% союзных программ. Начало встречи транслировал телеканал "Россия 24".

"Мы с вами добросовестно еще наверное года полтора - два тому назад определились, что в рамках строительства союзного государства нам предстоит многое сделать. Тогда мы наметили 28 союзных программ. Те высоты, которые мы долго не могли взять - тогда вы сказали: если не можем, чего топчемся на одном месте.? Давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ. Почти на 80% они реализованы. В основном, правительствами", - сказал Лукашенко.

"Если они где-то споткнулись, уперлись в правительствах, то мы сразу встречались и, принимая решения, давали ход для реализации этих программ", - добавил белорусский президент.

Он также подчеркнул, говоря о предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства, что "завтра впервые такое мероприятие, где мы будем уже говорить, подводя итоги, уже меньше будет проблемных вопросов".