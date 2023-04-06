Банк России создаст центр компетенций по искусственному интеллекту

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Банк России планирует создать центр компетенций по искусственному интеллекту (ИИ), сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Депутаты рассматривают отчет ЦБ за 2022 год.

"Мы как Центральный банк планируем, что мы создадим у себя центр компетенций по искусственному интеллекту, вместе с участниками рынка эту тему начнем активно обсуждать и в нее погружаться", - сказала Скоробогатова.

"С учетом того, как он развивается, надо реально понять и осознать, каким образом мы будем этим управлять", - добавила она.

Она напомнила, что ИИ позволяет автоматизировать огромные массивы данных, создавать логические цепи и помогает принимать решения, но эта технология также несет и риски.

"Нам точно нельзя время упустить. Сейчас как раз тот период, когда мы должны понять, что и как мы будем с этим делать", - отметила первый зампред ЦБ.