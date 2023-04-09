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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Военные РФ создают спецгруппы для борьбы с западными танками

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные создают специальные группы для борьбы с танками западных производителей, которые поступают на Украину, сообщил начальник центра боевой подготовки (Мулино, Нижегородская область) Евгений Арифулин.

"Мы знаем все их слабые и сильные стороны и готовим личный состав... Плюс готовятся здесь экипажи танков непосредственно для танковой дуэли", - сказал Арифулин в эфире телепрограммы "Военная приемка" (телеканал "Звезда")

По его словам, российские военные изучили танки Abrams, Leopard 2, Leclerc и Challenger.

"Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь", - сказал Арифулин.

Минобороны Нижегородская область Abrams Leopard 2
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