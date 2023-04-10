Россельхознадзор запрещает ввоз семян пшеницы НПЦ Белоруссии по земледелию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 10 апреля запрещает ввоз семян пшеницы, произведенных научно-практическим центром НАН Белоруссии по земледелию (Жодино).

Как сообщил регулятор, это решение принято в связи с выявлением в семенах карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - карликовой головни пшеницы.

Карликовая головня пшеницы - опасное карантинное заболевание, вызываемое головневым грибом. Поражается все растение пшеницы в целом, колос деформируется. Поражение приводит к существенному снижению урожайности. Заражение происходит преимущественно через инфицированные семена и почву.