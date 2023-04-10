Четыре температурных рекорда зафиксировано в марте во Владивостоке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Синоптики зарегистрировали во Владивостоке в марте этого года сразу четыре температурных рекорда, которые держались еще с 1938-1942 годов, сообщает Примгидромет.

"Во Владивостоке 7, 20, 23, 31 марта были установлены новые абсолютные максимумы температуры", - говорится в сообщении.

Температура воздуха 7 и 31 марта была выше ранее установленного максимума сразу на 3 градуса. Кроме того, в некоторые дни среднесуточная температура воздуха в Приморье превышала климатическую норму на 7-10 градусов.

Абсолютный максимум марта во Владивостоке был установлен 27 марта в 2015 году, когда воздух в городе прогрелся до +19,4 градуса.

20 марта воздух прогрелся до +11,5 градуса, 23 марта - до +12,4 градуса, что оказалось на 0,9 градуса выше прежнего экстремального значения на эту дату. В последний день месяца во Владивостоке была зафиксирована температура воздуха +16,9 градуса. Ранее абсолютный максимум на эту дату был зафиксирован в 1938 году, когда воздух прогрелся +13,9 градуса.

Минувшей зимой также был побит температурный рекорд. Ночь на 24 января стала самой холодной за 101 год, температура воздуха упала до -27,6 градуса. Предыдущий температурный минимум на эту дату был зафиксирован в 1922 году и составлял -25,9 градуса.