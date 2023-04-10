Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Пожароопасный сезон начался в Омской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство региональной безопасности Омской области установило начало пожароопасного сезона в ряде муниципальных районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

"С 10 апреля пожароопасный сезон установлен на территориях города Омска, Азовского немецкого национального, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, Одесского, Оконешнековского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов Омской области", - говорится в сообщении.

При этом уже со среды пожароопасный сезон начнется в Большереченском, Горьковском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском и Тюкалинском муниципальных районах, а с пятницы - в северных районах: Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Рекин, установление пожароопасного сезона означает, что в лесах полностью сошел снег, установилась положительная температура воздуха и любое возгорание может спровоцировать лесной пожар.

"Как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут послужить небрежное обращение с огнем, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы могут перекинуться на населенные пункты, лес", - цитирует пресс-служба Рекина.

Россия Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Роскосмосе" заявили о готовности расширять сотрудничество с NASA

Минобороны РФ планирует провести реформу войск ПВО-ПРО

Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО

Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп

Сельхозпредприятие и несколько домов повреждены из-за обстрелов Белгородской области

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Военные РФ создают спецгруппы для борьбы с западными танками

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });