Пожароопасный сезон начался в Омской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство региональной безопасности Омской области установило начало пожароопасного сезона в ряде муниципальных районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

"С 10 апреля пожароопасный сезон установлен на территориях города Омска, Азовского немецкого национального, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, Одесского, Оконешнековского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов Омской области", - говорится в сообщении.

При этом уже со среды пожароопасный сезон начнется в Большереченском, Горьковском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском и Тюкалинском муниципальных районах, а с пятницы - в северных районах: Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Рекин, установление пожароопасного сезона означает, что в лесах полностью сошел снег, установилась положительная температура воздуха и любое возгорание может спровоцировать лесной пожар.

"Как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут послужить небрежное обращение с огнем, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы могут перекинуться на населенные пункты, лес", - цитирует пресс-служба Рекина.