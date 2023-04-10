Россельхознадзор заявил об искусственно созданном дефиците отдельных вакцин для животных

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале импортировала 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,1 млрд доз), сообщает Россельхознадзор. При этом ведомство отмечает наличие искусственно созданного дефицита некоторых вакцин.

По оценке ведомства, импортированного количества вакцин достаточно не только для интенсивной торговли, но и для накопления запасов. Запрета на ввоз в РФ зарубежных вакцин нет.

В то же время, отмечает ведомство, зарубежные поставщики искусственно создали дефицит некоторых препаратов, "самостоятельно перестав ввозить их Россию, и спекулируют на этой теме для того, чтобы скорректировать российское законодательство в соответствии со своими интересами". "Речь идет в большей степени о компаниях из недружественных стран, <...> поддерживаются и распространяются на всех уровнях, в том числе через СМИ, версии дефицита лекарственных средств и избыточного контроля", - говорится в сообщении. Причина в основном в том, что эти компании отказываются от инспектирования со стороны Россельхознадзора на требования надлежащей производственной практики (GMP). "В частности, на минувшей неделе поступил очередной отказ от инспектирования, на этот раз от итальянской площадки компании Zoetis (США)", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку на GMP, не сможет поставляться в Россию. Такая норма предусмотрена изменениями в закон от 12 апреля 2010 года (61-ФЗ) и направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов.

По данным Россельхознадзора, инспектирование уже успешно прошли 32 иностранные площадки из Франции, Китая, Португалии, Румынии, Испании, Чехии, Израиля, Словении, Венгрии, Хорватии, Италии, Бразилии, Индии, Вьетнама и Новой Зеландии. Еще по 23 площадкам готовится заключение по результатам их проверок.

Как подчеркивает служба, GMP-инспекции - это стандартная мировая практика, без прохождения таких проверок ветпрепараты не могут поставляться, например, в Евросоюз и США.

Россельхознадзор также сообщил, что отечественные производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных. Так, в 2022 году было выработано 12,74 млрд доз живых вакцин для сельхозсектора, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2021 году. На 18%, до 14,98 млн доз, выросло производство вакцин для собак и кошек. "Против основных экономически значимых болезней животных используются исключительно вакцины российского производства", - подчеркивается в сообщении.