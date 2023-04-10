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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Россельхознадзор отследит применение антибиотиков при выращивании и импорте ягод и грибов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор намерен контролировать наличие антибиотиков в выращенных внутри страны и импортированных плодах, ягодах и грибах.

"Россельхознадзором принято решение провести мониторинг выращиваемых в России и импортируемых плодовых, ягод и грибов на остаточное содержание антибиотиков. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в этой сфере, а также научных работ по содействию развитию экологического земледелия", - говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор отмечает, что в сейчас максимально допустимые уровни остаточного содержания антибиотиков в продукции растениеводства Роспотребнадзором не установлены.

Ведомство напоминает, что законодательство большинства стран мира, включая Россию и государства-члены ЕАЭС, запрещает использование в растениеводстве антибиотиков медицинского назначения. Однако в ходе научных командировок и международной работы эксперты подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР") засвидетельствовали факты использования зарубежными компаниями таких препаратов при выращивании ягод, грибов и ряда других культур. Антибиотики используют для лечения бактериальных заболеваний, а также для обеспечения сохранности плодов при транспортировке и хранении.

"Бесконтрольное применение лекарственных средств приводит к их накоплению в организме человека, что может вызвать пищевые аллергии разной степени тяжести и способствовать выработке устойчивости (резистентности) бактерий к антибиотикам - одной из серьезнейших проблем человечества, из-за которой многие заболевания стало практически нечем лечить", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор Роспотребнадзор
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