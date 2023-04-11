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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

В Минздраве отметили незначительный рост цен на жизненно необходимые лекарства

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличились незначительно; в частности, в среднем сегменте лекарств этот рост составил 0,7%, сообщил "Интерфаксу" замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

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"В отличие от множества других сегментов рынка, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства контролируются, включая оптовые и розничные надбавки, поэтому мы видим, что уровень цен вырос незначительно", - ответил он на вопрос о том, насколько в стране подорожали в 2023 году жизненно необходимые препараты.

По его словам, в низкомаржинальных, дешевых препаратах (дешевле 100 рублей) увеличение стоимости составило 1,1%, средний сегмент - 0,7%, высокий сегмент - 0,2%, что ниже уровня инфляции.

Глаголев сообщил, что в стране подавляющее большинство непатентованных препаратов из перечня жизненно необходимых представлено как оригинальными, так и равнозначными аналогами, "что обеспечивает конкуренцию при проведении государственных закупок, а также стабилизирует динамику цен".

Минздрав Сергей Глаголев
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