Что произошло за день: среда, 12 апреля

Дальнейшие разъяснения по повесткам на Госуслугах, очередные санкции США и вспышка кори в московском вузе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках.

- Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить. Глава Минцифры также добавил, что и обжаловать получение повестки можно будет через портал Госуслуг. В Кремле заявляют, что закон призван устранить неразбериху в работе военкоматов, которая наблюдалась в начале специальной военной операции на Украине.

- США ввели санкции против Марата Хуснуллина и экс-министра транспорта Евгения Дитриха. Также под ограничительные меры попали "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании холдинга USM. Блокирующие санкции введены против Международного инвестиционного банка. Новые санкции США затронули свыше 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран. Кроме того Великобритания ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова.

- Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России. В кабмине заявили, что страна в этом году перестала заключать новые контракты на поставки СПГ из РФ, а в настоящий момент "работает над сворачиванием ранее подписанных договоров".

- Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток". 45-й президент США отказался развить тему и предположить, кто на самом деле мог это сделать.

- Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ. Правоохранительные органы двух стран работают над урегулированием формальностей.

- В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори. СМИ сообщали, что заболевание обнаружили у одного из студентов в общежитии вуза.