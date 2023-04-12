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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии, два человека ранены

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии ищут неизвестных, открывших стрельбу по легковому автомобилю в Сунженском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД в среду.

"Вечером 12 апреля на федеральной дороге "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на "Фольксвагене" обстреляли из травматического оружия "Мерседес", ранив двоих граждан, 1992 и 1998 г.р., находившихся в нем. Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу ", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

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