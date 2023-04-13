МИД РФ заявил, что зерновую сделку не продлят без прогресса по пяти "системным" проблемам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Зерновая сделка не будет продлена после 18 мая без подвижек по пяти "системным" проблемам, заявили в МИД РФ.

"Подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению 5 "системных" проблем (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится", - говорится в размещенном в четверг на сайте МИД РФ сообщении.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов: по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней. "В связи с отсутствием подвижек в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ.