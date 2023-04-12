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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Никакая сделка не может стоять на одной ноге, объяснил Дмитрий Песков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы продления зерновой сделки не такие уж хорошие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Если судить по состоянию на сегодня, перспективы не такие уж хорошие, - сказал он. - Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки не работала и не работает до сих пор".

"Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается. По-прежнему вторая половина сделки не работает. Эти условия не выполняются", - сказал представитель Кремля.

"Никакая сделка не может стоять на одной ноге. Она должна стоять на двух ногах", - подчеркнул он.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза украинского зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. С тех пор в Москве не раз констатировали, что российская часть сделки не работает.

В ООН 18 марта, когда истекал срок инициативы, сообщили о ее продлении, а турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней". Затем стало известно, что Россия согласилась продлить договоренности на 60 дней.

Дмитрий Песков ООН Турция Украина Черное море
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