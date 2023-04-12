В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Никакая сделка не может стоять на одной ноге, объяснил Дмитрий Песков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы продления зерновой сделки не такие уж хорошие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если судить по состоянию на сегодня, перспективы не такие уж хорошие, - сказал он. - Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки не работала и не работает до сих пор".

"Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается. По-прежнему вторая половина сделки не работает. Эти условия не выполняются", - сказал представитель Кремля.

"Никакая сделка не может стоять на одной ноге. Она должна стоять на двух ногах", - подчеркнул он.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза украинского зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. С тех пор в Москве не раз констатировали, что российская часть сделки не работает.

В ООН 18 марта, когда истекал срок инициативы, сообщили о ее продлении, а турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней". Затем стало известно, что Россия согласилась продлить договоренности на 60 дней.