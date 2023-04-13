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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Ростех" сообщил о запуске производства штурмовых бронежилетов "Оберег"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Завод "Октава" ( структура "РТ-Капитала") запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обмундирование прошло испытания в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО. Мощности тульского предприятия позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в квартал с последующим увеличением объемов", - сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, снабжается комплектом подсумков открытого и закрытого типа, масса "Оберега" - 9,1 кг.

"Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тысяч изделий в квартал", - сказал через пресс-службу замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров.

Ростех РТ-Капитал Октава Оберег
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