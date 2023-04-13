Володин заявил, что отношения России и Казахстана проходят этап испытаний

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Нынешний период отношений РФ и Казахстана является этапом испытаний, и пройти его важно с честью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

"Совершенно очевидно, что сегодняшний этап - это этап испытаний. Нам важно пройти их с честью, понимая, что старый друг лучше новых двух", - цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Спикер отметил, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры, и "надо искать все новые и новые точки соприкосновения для того, чтобы отношения развивались, тем более, мир сегодня испытывает много вызовов".

По словам Володина, экономика России претерпевает существенные изменения в пользу развития отечественного сегмента.

"Экономическая модель показала, что она устойчива к вызовам и решает задачи по повышению благосостояния граждан и защите национальных интересов страны", - отметил спикер Думы.

Он сообщил, что приняты решения, которые защитили государство от иностранного вмешательства и возможности "помыкания элитами" со стороны Запада.

"Мы перестроили во многом промышленное производство и после недружественных действий дали возможность определиться иностранному бизнесу: хотят работать здесь - пускай работают, никто не мешает, но если уходят, мы будем замещать все это уже своими возможностями", - сказал председатель Госдумы.

По его мнению, главный вопрос, который стоит перед парламентами России и Казахстана, - это гармонизация законодательства.

В свою очередь спикер Сената парламента Казахстана назвал взаимодействие двух стран эффективным. По словам Ашимбаева, Россия остается главным торгово-экономическим партнером этой страны.

"Товарооборот между нашими странами в прошлом году заметно вырос и сегодня составляет порядка $26 млрд. Уже буквально через год-два мы достигнем планки в $30 млрд", - сказал он.

Кроме того, компании из России - одни из ключевых инвесторов в Казахстане. "Крупные проекты есть в таких областях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность", - заявил Ашимбаев.

Он также обратил внимание, что особое внимание уделяется сотрудничеству России и Казахстана в гуманитарной сфере, в области образования.

"Сегодня Казахстан является лидером по количеству иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации. Более 60 тыс. молодых казахстанских граждан сегодня обучаются в российских вузах", - сообщил Ашимбаев.