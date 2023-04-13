Страховщики высоко оценили эксперимент с получением информации с видеокамер на МКАД

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автостраховщики начали заключать договоры и получать данные с камер видеофиксации на МКАД примерно месяц назад, заключение договоров с Центром организации дорожного движения правительства Москвы продолжается сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Страховщики высоко оценивают эффективность своего участия, в том числе с точки зрения обеспечения дополнительной безопасности для водителей, попавших в дорожно-транспортное происшествия (ДТП) на МКАД", - сказал он.

Пилотный проект с доступом страховщиков к камерам слежения на МКАД стартовал с 1 января 2023 года. Первые месяцы года ушли на подготовку к подключению страховщиков. Они используют информацию с места происшествий в целях урегулирования убытков по полисам "автогражданки" и автокаско.

"После тестирования и завершения пилотного этапа на МКАД, скорее всего, система будет работать в автоматическом режиме далее, полученный опыт может быть распространен на другие дороги Москвы и области с интенсивным движением, а также на федеральные трассы, оборудованные камерами слежения", - предположил Ефремов.

О необходимости доступа автостраховщиков к информации с камер слежения на дорогах РСА говорит уже не один год, запуску проекта предшествовала длительная подготовка.

"С МКАД начали из-за очень высокой интенсивности дорожного движения. Здесь в случае ДТП у водителя практически нет возможности выйти спокойно из машины, зафиксировать повреждения. Такие действия создают высокие риски повторного ДТП уже с участием других водителей", - объяснил вице-президент РСА.

Кроме того, по его словам, остановившийся из-за ДТП автомобиль "создает затор на трассе". Именно поэтому правилами ОСАГО предусмотрен порядок действий для быстрого устранения такого препятствия с трассы. Информация с камер на МКАД, доступ к ней страховщиков ОСАГО помогают всем участникам процесса в справедливой оценке ситуации в ходе дорожного происшествия. "

Не случайно, что в данном проекте представители ГИБДД были "застрельщиком" этого пилота", - сказал Ефремов.

СК "АльфаСтрахование" в четверг сообщила, что компания также заключила соглашение с ЦОДД и получит доступ к фото- и видеоматериалам с камер, установленных на МКАД. Соглашение разработано ЦОДД и одобрено РСА в рамках реализации пилотного проекта по предупреждению наезда на стоящее транспортное средство, водителей и пассажиров на МКАД.

Пилот запущен на основании поручения правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его ключевая задача - снижение числа повторных ДТП, когда автомобилисты врезаются в уже стоящие на дороге машины, водители которых занимаются оформлением аварии.

Такой формат работы поможет страховым компаниям точно и быстро устанавливать обстоятельства ДТП, что минимизирует возможности для мошенничества.