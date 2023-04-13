Установленная мощность Кольской ВЭС с марта достигла 100%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Установленная мощность ветропарка Кольская ВЭС с 1 марта 2023 года составила 100%, говорится в отчете ПАО "ЭЛ5-Энерго".

"ЭЛ5-Энерго" строит Кольскую ВЭС общей мощностью 201 МВт по программе ДПМ ВИЭ.

С 1 декабря 2022 года ветропарк начал поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок. "ЭЛ5-Энерго" получила разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди станции мощностью 170 МВт.

Ввод второй очереди был запланирован на I квартал 2023 года.

Технологическим партнером "ЭЛ5-Энерго" в этом проекте являлась Siemens Gamesa, в 2022 году покинувшая рынок РФ.

В состав "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия") входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях.

Основным акционером "ЭЛ5-Энерго" с долей 56,43% является ПАО "ЛУКОЙЛ".