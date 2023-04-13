Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Установленная мощность Кольской ВЭС с марта достигла 100%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Установленная мощность ветропарка Кольская ВЭС с 1 марта 2023 года составила 100%, говорится в отчете ПАО "ЭЛ5-Энерго".

"ЭЛ5-Энерго" строит Кольскую ВЭС общей мощностью 201 МВт по программе ДПМ ВИЭ.

С 1 декабря 2022 года ветропарк начал поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок. "ЭЛ5-Энерго" получила разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди станции мощностью 170 МВт.

Ввод второй очереди был запланирован на I квартал 2023 года.

Технологическим партнером "ЭЛ5-Энерго" в этом проекте являлась Siemens Gamesa, в 2022 году покинувшая рынок РФ.

В состав "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия") входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях.

Основным акционером "ЭЛ5-Энерго" с долей 56,43% является ПАО "ЛУКОЙЛ".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне британских санкций

Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне британских санкций

Суд снял все ограничения с активов VW в РФ по иску ГАЗа к концерну на 15,6 млрд руб.

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на 1 месяц

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на 1 месяц

Жители Воркуты в 20-градусный мороз остались без воды

Жители Воркуты в 20-градусный мороз остались без воды

VW заявил, что договор о сборке на мощностях ГАЗа был расторгнут по обоюдному согласию

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Песков опроверг сообщения о том, что арест Гершковича был санкционирован Путиным

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });