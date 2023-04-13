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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Россиянам дадут возможность пройти диспансеризацию по месту работы или учебы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает предусмотреть возможность проведения профилактических медосмотров и диспансеризации по месту работы или учебы граждан.

Соответствующий проект приказа министерства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Минздравом России в целях создания дополнительных условий для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения разработан проект приказа, предусматривающий возможность прохождения профилактических мероприятий по месту работы или учебы граждан", - сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В соответствии с предлагаемыми нововведениями профилактические медосмотры и диспансеризация могут быть проведены на предприятиях или в вузах. "Это позволит большему количеству граждан пройти профилактические мероприятия и проверить здоровье. На месте работы или учебы граждане смогут пройти медицинские исследования и получить индивидуальные рекомендации по укреплению здоровья", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, порядок маршрутизации граждан для проведения профилактических медосмотров и диспансеризации на территории работодателя или учебного заведения будут устанавливать органы исполнительной власти в сфере здравоохранения конкретных субъектов РФ. При этом график проведения профилактических мероприятий будет согласовываться работодателем или руководителем учебного заведения.

Минздрав РФ
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