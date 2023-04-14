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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

МИД РФ пообещал "жесткий ответ" на высылку из Осло российских дипломатов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Москва примет жесткие ответные меры в отношении Норвегии в связи высылкой 15 сотрудников российского посольства, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается, что "никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется".

"Росийско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - заявили на Смоленской площади.

МИД Норвегии в четверг объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон-грата в связи с подозрением в шпионаже.

МИД РФ Осло Норвегия Мария Захарова
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