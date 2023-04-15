Комендантский час в ЛНР приостановят на время празднования Пасхи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большинстве территорий ЛНР на период празднования Пасхи.

"Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

При этом, врио главы ЛНР отметил, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка.

Как сообщил Пасечник, "из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме".

Комендантский час на территории ЛНР действует с 23:00 до 04:00.