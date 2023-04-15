Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Комендантский час в ЛНР приостановят на время празднования Пасхи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большинстве территорий ЛНР на период празднования Пасхи.

"Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

При этом, врио главы ЛНР отметил, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка.

Как сообщил Пасечник, "из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме".

Комендантский час на территории ЛНР действует с 23:00 до 04:00.

ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против COVID-19 для детей 6-11 лет

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе

В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки

Камчатский поселок освободили от 3 тыс. кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча

Камчатский поселок освободили от 3 тыс. кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча

Купол вулкана Шивелуч разрушился в результате извержения

Путин подписал закон об электронных повестках

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

В посольство Финляндии в Москве поступил конверт с белым порошком

Что произошло за день: пятница, 14 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });