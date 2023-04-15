Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Устранен сбой на "синей" ветке метро после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.
Ранее департамент проинформировал об остановке движения поездов на участке "Щелковская" - "Партизанская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что на станции "Партизанская" под прибывающий поезд упал пассажир. Для его спасения отключалось напряжение контактного рельса.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Это второй за вечер инцидент с пассажиром на синей ветке столичного метро.
До этого сообщалось, что в туннель между станциями "Щелковская" и "Первомайская" проник человек, движение на ветке было приостановлено.
Неизвестный был задержан для установления личности и намерений.