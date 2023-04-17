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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Росавиация прогнозирует рост авиаперевозок внутри РФ в 2023 году на 5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2023 году, как ожидается, перевезут на внутрироссийских направлениях 81,9 млн человек, заявил замглавы Росавиации Владимир Потешкин на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.

"Что касается внутренних перевозок, 81,9 млн мы планируем к перевозке пассажиров внутри страны", - сказал он.

В прошлом году, по данным Росавиации, пассажиропоток внутри РФ составил 77,7 млн человек. Таким образом, в 2023 году показатель может вырасти более чем на 5%.

Согласно ранее озвученному прогнозу Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний РФ в этом году составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года. Итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов юга России, говорил глава ведомства Виталий Савельев.

Открытие хотя бы двух из южных аэропортов - Краснодара и Геленджика - "существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", заявил на совещании в понедельник замминистра транспорта Игорь Чалик.

Росавиация Владимир Потешкин
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