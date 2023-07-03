Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Росавиации ожидают, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году вернется на досанкционный уровень, заявил на круглом столе Российского исторического общества глава агентства Александр Нерадько.

Конкретную ожидаемую цифру он не назвал.

По данным Росавиации, в 2021 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111 млн человек. В 2022 году на фоне введения антироссийских санкций, затронувших авиаотрасль, показатель снизился до 95,2 млн человек. В 2023 году, по ранее озвученному прогнозу Минтранса, пассажиропоток может превысить 101 млн человек.

Прогноз о возвращении к досанкционным показателям, по словам Нерадько, позволяет сделать анализ объемов авиаперевозок за январь-май.

По данным Росстата, за первые 5 месяцев этого года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 37,4 млн человек - это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13,5% - чем в 2021 году. В частности, в мае пассажиропоток достиг 8,6 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году, но на 2% меньше, чем в 2021 году.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае 2022-2023 годов (в млн чел.)*

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Годовой объем 2022 8,1 6,47 5,2 5,2 6,6 8,9 11 11,3 10 8,3 6,9 7,2 95,2 2023 7,2 6,526 7,4 7,6 8,6 - - - - - - - -

* - округленные данные Росстата.