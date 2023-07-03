Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Росавиации ожидают, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году вернется на досанкционный уровень, заявил на круглом столе Российского исторического общества глава агентства Александр Нерадько.
Конкретную ожидаемую цифру он не назвал.
По данным Росавиации, в 2021 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111 млн человек. В 2022 году на фоне введения антироссийских санкций, затронувших авиаотрасль, показатель снизился до 95,2 млн человек. В 2023 году, по ранее озвученному прогнозу Минтранса, пассажиропоток может превысить 101 млн человек.
Прогноз о возвращении к досанкционным показателям, по словам Нерадько, позволяет сделать анализ объемов авиаперевозок за январь-май.
По данным Росстата, за первые 5 месяцев этого года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 37,4 млн человек - это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13,5% - чем в 2021 году. В частности, в мае пассажиропоток достиг 8,6 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году, но на 2% меньше, чем в 2021 году.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае 2022-2023 годов (в млн чел.)*
|Янв.
|Февр.
|Март
|Апр.
|Май
|Июнь
|Июль
|Авг.
|Сент.
|Окт.
|Нояб.
|Дек.
|Годовой объем
|2022
|8,1
|6,47
|5,2
|5,2
|6,6
|8,9
|11
|11,3
|10
|8,3
|6,9
|7,2
|95,2
|2023
|7,2
|6,526
|7,4
|7,6
|8,6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
* - округленные данные Росстата.