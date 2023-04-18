В Херсонской области сообщили о планах строительства трех веток газопровода в регионе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Херсонской области планируется построить три крупных ветки газопровода, одна из них - от Джанкоя до Геническа - может быть запущена в эксплуатацию к началу следующего отопительного сезона, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Принято было решение о строительстве новой магистральной ветки - ответвления от Джанкоя до Геническа. Примерно на 100 км эта ветка будет протянута. Работы уже ведутся, ведутся проектно-изыскательские работы. Я думаю, что до отопительного сезона труба эта будет построена, и нехватка газа уже не будет ощущаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Еще один газопровод соединит Геническ и поселок Новотроицкое - центр одного из крупнейших сельскохозяйственных районов области. Кроме того, сейчас изучается возможность строительства газопровода со стороны Запорожской области.

"Со стороны Энергодара строился газопровод, но он не был завершен, доведен до одного из населенных пунктов Херсонской области. Сейчас поднимается документация проектно-сметная. И эта документация будет задействована для строительства еще одной ветки газопровода", - добавил Сальдо.

Он подчеркнул, что строительство этих трех веток газопровода позволит закольцевать газотранспортную систему Крыма, Херсонской области и всего Приазовья. По данным врио губернатора Херсонской области, сейчас газификация региона составляет не более 27%.