Дума приняла закон о раскрытии для потребителей структуры платежа при страховании заемщика

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о раскрытии в договоре личного страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам структуры уплаченной страховой премии.

Группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла эти поправки в законопроект № 909899-7 ко второму чтению.

Новое требование означает, что заемщик сможет в договоре страховой защиты увидеть, какая часть оплаченных им средств идет на страхование и формирование страхового резерва, а какая будет передана кредитующему банку в качестве оплаты за агентские услуги. Требование касается в том числе и договоров присоединения заемщика, когда в рамках коллективного договора страхования, заключенного банком и страховщиком, каждый новый заемщик присоединяется к действующему договору.

Стоимость услуги банка по присоединению клиента к такому договору, как показывает практика, может превышать 90% от уплаченной потребителем страховой премии. В целом такая страховая защита оказывается затратнее для клиента по сравнению с приобретением аналогичного полиса на свободном рынке.

"В договоре личного страхования, заключенном заемщиком в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договору потребительского кредита (займа), в том числе кредитному договору (договору займа), который заключен с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, страховщик обязан указать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения обязательств страховщика по страховой выплате... Заемщику должна быть предоставлена информация о размере доли страховой премии, которая уплачивается в отношении его страховщику и предназначена для исполнения обязательств страховщика по страховой выплате, в общем размере суммы денежных средств, уплачиваемых этим заемщиком при включении его в число застрахованных лиц по договору личного страхования", - говорится в принятой поправке.

Мера, введенная законодателем, направлена на повышение прозрачности договора страхования и более полное информирование заемщика, объяснил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка. Вместе с тем он обратил внимание на то, что поправка закрепляет уже действующий порядок, установленный нормативно Банком России для целого ряда договоров страхования рисков заемщиков, то есть закрепляет складывающуюся на рынке практику.

В то же время эксперт считает, что изменения не будут иметь существенного влияния на практику оформления кредитов и страховой защиты для заемщика, поскольку пакет документов, который выдается заемщику-физлицу для изучения в момент оформления кредита в банке, обширный, информация о том, какая доля страховой премии направляется на цели страхования, вряд ли послужит основанием для пересмотра размера страхового взноса.