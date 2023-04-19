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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Принят закон о закрытом перечне РИД при льготах по налогу на прибыль

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который сокращает перечень результатов интеллектуальной деятельности (РИД), предоставление прав по которым может облагаться пониженной ставкой налога на прибыль в региональной части отчислений (17% при налоге на прибыль 20%).

Законопроект № 297906-8 в феврале внесло в парламент правительство.

Со 2 августа 2021 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой регионы наделялись правом устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль от предоставления прав использования РИД по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта. Речь идет о возможности снижения ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Федерации, не затрагивая 3% составляющей налога, отчисляемой в федеральный бюджет. Виды РИД, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, и размер этой налоговой ставки должны были определить регионы.

Принятый закон предлагает прописать в документе закрытый перечень РИД, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке в региональной части:

- изобретения, полезные модели и промышленные образцы, если они удостоверены российскими или международными патентами;

- селекционные достижения, если они удостоверены патентами, выданными Минсельхозом;

- зарегистрированные Роспатентом программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Кроме того, предлагается уточнить, что действие льготы распространяется исключительно на налогоплательщиков, являющихся российскими юридическими лицами.

Закон документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

правительство Госдума РИД Минсельхоз Роспатент
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