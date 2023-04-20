Росалкоголь и ЦРПТ завершили интеграцию мобильных приложений информсистем

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование и "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") при поддержке Минпромторга и Минфина завершили интеграцию мобильных приложений государственных информационных систем, сообщается в совместном пресс-релизе.

"Интеграция мобильного приложения "Антиконтрафакт-Алко", содержащего информацию о прослеживаемости алкоголя, и мобильного приложения "Честный знак", который содержит данные о прослеживаемости пива, позволит значительно увеличить эффективность общественного контроля по всему спектру алкогольной продукции без изменения подходов к его прослеживаемости", - заявила через пресс-службу замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. Она напомнила, что это было сделано в рамках стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России.

Теперь с помощью мобильного приложения "Честный знак" граждане могут проверить легальность приобретаемого алкоголя. Таким образом, к проверкам этой продукции присоединятся почти 10 млн пользователей приложения системы маркировки, предполагают чиновники.

"Теперь мобильное приложение может сканировать федеральные специальные марки на бутылках алкоголя и предупреждать, если выбранный товар - поддельный или нелегальный. В случае появления такого предупреждения можно в один клик подать жалобу в соответствующие надзорные органы", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Как пояснили в Росалкогольрегулировании, возможность сканировать марки, нанесенные на алкогольную продукцию, существует в мобильном приложении "Антиконтрафакт Алко". Пользователи имеют возможность не только проверить подлинность продукции, но и убедиться в наличии лицензии на торговлю спиртным у торговой точки. Появление нового функционала в "Честном знаке" значительно расширит пользовательскую аудиторию.

"Общественный контроль в условиях моратория на проведение проверочных мероприятий становится одним из эффективных инструментов борьбы с нелегальной алкогольной продукцией. Это отличное дополнение к существующему тренду по снижению доли нелегального алкоголя на рынке, который мы сейчас наблюдаем. Потребитель отказывается от приобретения контрафакта и делает выбор в пользу легальной продукции. А это, в свою очередь, позволяет реализовать потенциал по обелению отрасли и поступлению дополнительных средств в бюджет", - отметил представитель Росалкогольрегулирования,.

Соглашение об интеграции мобильных приложений системы ЕГАИС и "Честный знак" было подписано в 2022 году. В ходе интеграции в системе маркировки и ЕГАИС были осуществлены обмен сведениями об участниках оборота алкоголя, о выпускаемой продукции, а также передача сведений о выпущенных и нанесенных кодах маркировки, сведения об обороте продукции на основе реальных производственных данных.