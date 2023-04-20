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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Россельхознадзор опроверг массовое использование антибиотиков при выращивании ягод

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о массовом выявлении медицинских антибиотиков в клубнике.

"В рамках начатого мониторинга выращиваемых в России и импортируемых плодовых, ягод и грибов на остаточное содержание антибиотиков Россельхознадзор выявил только один случай содержания тетрациклина в российской клубнике. Ни о каком массовом использовании медицинских антибиотиков производителями фруктов, ягод и грибов речь не идет", - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство уточняет, что в растениеводстве антибиотики применяются для лечения бактериальных заболеваний, в первую очередь бактериального ожога плодовых деревьев, но объемы их невелики. В России для использования при выращивании плодовых, овощных и злаковых культур зарегистрированы только касугамицин (аминогликозид) и фитобактериомицин (смесь стрептотрициновых антибиотиков). Эти средства не применяются для лечения людей и животных.

В настоящее время подведомственное Россельхознадзору учреждение проводит научно-исследовательскую работу для создания методик обнаружения антимикробных препаратов в плодовоовощной продукции.

Мониторинг, который инициировал Россельхознадзор, направлен на то, чтобы оценить ситуацию с наличием остатков антибиотиков в импортной и отечественной продукции – плодах и ягодах. "Мы рассчитываем, что полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в этой сфере, а также научных работ по содействию развитию экологического земледелия", - говорится в сообщении службы.

Россельхознадзор
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