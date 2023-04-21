Уголовное дело возбуждено по факту пожара на российском судне у берегов Южной Кореи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Причины пожара на российском рыболовном судне "Калтан", которое загорелось у берегов Южной Кореи, будут устанавливаться в рамках расследования уголовного дела, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"По факту возгорания на рыболовном судне "Калтан" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 апреля около 2 часов по местному времени в акватории Японского моря, вне пределов РФ, на расстоянии 20 морских миль от южнокорейского порта Пусан, на расстоянии около 900 км от Владивостока загорелась штурманская рубка и жилой комплекс судна.

Собственнику судна причинен крупный ущерб, превышающий 1 млн рублей.

На борту судна находились 25 человек, из которых 21 спасен. В результате спасательной операции пожар на судне потушен, оно отбуксировано в южнокорейский порт Ульсан, где спасательные службы устраняют задымления внутренних помещений судна. Генконсульство РФ в Пусане сообщило, что обнаружены тела четырех членов экипажа, судьба которых была неизвестна.

Росморречфлот уточнил, что погибли старший помощник, кок и двое матросов. Их тела были обнаружены на судне.

20 апреля около 19:00 по Москве в Росморречфлот была получена информация от ФГУП "Морсвязьспутик" о срабатывании аварийного радиобуя на судне "Калтан". На момент срабатывания буя судно после проведения ремонта в порту Пусан находилось в Корейском проливе на переходе в Охотское море. Поисково-спасательную операцию проводила береговая охрана Республики Корея.

"Экипаж предпринял действия по тушению пожара, но безуспешно. Капитан принял решение об эвакуации экипажа. 21 человек перешли на надувные спасательные плоты, с которых затем были сняты корейским судном", - говорится в сообщении Росморречфлота.

19 членов экипажа были доставлены в порт Ульсан.

Около 07:00 по московскому времени 21 апреля горевшее судно было доставлено на буксире в южнокорейский порт Йонён, где пожар возобновился.

"Возгорание, практически ликвидированное в момент буксировки, после швартовки снова возобновилось, что потребовало повторного вмешательства сил Корейского пожарного агентства и Корейской береговой охраны", - отмечает ведомство.

Пожар произошел на судне "Калтан" (порт приписки Владивосток, судовладелец - ООО "Дальрыбпром").

Следователями и криминалистами СКР осмотрен офиса судовладельца, изъята и изучена необходимая документация, истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ "Российский морской регистр".