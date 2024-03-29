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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Меры поддержки туроператоров по выездному туризму продлены на 2024 год

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство продлило на 2024 год льготу по уплате взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма, распоряжение об этом подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

По закону туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

"В 2020-2023 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления правительство фактически осво‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌бодило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространится и на 2024 год", - говорится в сообщении.

Это решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях санкций. На обеспечение прав туристов оно не повлияет: в фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели, отметили в пресс-службе.

В Российском союзе туриндустрии заявляли, что выездной туризм в России по итогам 2023 года сильно отстает от показателей допандемийного 2019 года, поэтому туроператоры по-прежнему нуждаются в поддержке государства.

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