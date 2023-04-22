Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Режим ЧС ввели в камчатских поселках, пострадавших от извержения Шивелуча

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке после извержения вулкана Шивелуч введен режим ЧС в пострадавших от пеплопада поселках Ключи и Козыревск, а также селе Майское Усть-Камчатского района.

Такое решение единогласно приняла районная комиссия по ЧС, написал муниципальный глава Олег Бондаренко в своем телеграм-канале.

"О всех принятых решениях и о дальнейших действиях и запланированных мероприятиях обязательно сообщу позже", - добавил он.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, больше всего пепла выпало в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самым сильным за последние 60 лет.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатка Шивелуч
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немеровича-Данченко

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немеровича-Данченко

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });