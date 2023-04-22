Режим ЧС ввели в камчатских поселках, пострадавших от извержения Шивелуча

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке после извержения вулкана Шивелуч введен режим ЧС в пострадавших от пеплопада поселках Ключи и Козыревск, а также селе Майское Усть-Камчатского района.

Такое решение единогласно приняла районная комиссия по ЧС, написал муниципальный глава Олег Бондаренко в своем телеграм-канале.

"О всех принятых решениях и о дальнейших действиях и запланированных мероприятиях обязательно сообщу позже", - добавил он.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, больше всего пепла выпало в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самым сильным за последние 60 лет.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.