Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в воскресенье днем выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по региону.
Как говорится в сообщении, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.
По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.
Для Шивелуча установлен "оранжевый" код опасности для авиации.
Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады.
Шивелуч продолжает извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.