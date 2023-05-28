Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в воскресенье днем выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Как говорится в сообщении, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код опасности для авиации.

Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады.

Шивелуч продолжает извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.