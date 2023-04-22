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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Ливни в Сочи привели к подъему воды в реках до неблагоприятных отметок

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в некоторых реках в Сочи поднимался до угрожающих отметок из-за прошедших ливней, участок берега одной из них размыт, сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ряде рек наблюдался подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, однако выхода из берегов не зафиксировано. Локально в поселке Головинка произошло размытие участка берега реки Шахе вблизи частных построек", - говорится в сообщении.

В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровья людей нет.

Ливни в Сочи продолжались в течение суток. В частности, в Лазаревском районе выпало 13 мм осадков.

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что получили информацию о повреждении хозяйственной постройки в результате подмыва береговой линии рекой Шахе, пострадавших нет.

Сочи
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