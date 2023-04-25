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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Оползень повредил магистральный водопровод в Сочи

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Аварийно-ремонтные бригады восстанавливают магистральный водопровод в Хостинском районе города Сочи, который оказался поврежден в результате сошедшего оползня, сообщает городской водоканал в своем телеграм-канале.

"Специалисты водоканала Сочи устраняют крупную нештатную ситуацию в Хостинском районе, где в результате оползневого процесса произошло повреждение магистрального водовода. (...) В частности, негативному влиянию подвижки грунта подвергся водовод диаметром 800 мм, пролегающий в районе улицы Сухумское шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время восстановительных мероприятий жители более чем 50 улиц и шесть микрорайонов города-курорта столкнутся с ограничением водоснабжения.

Завершить ремонтные работы планируется к концу дня, а восстановить подачу воды в полном объеме - до конца суток 26 апреля, добавили в городском водоканале.

В ликвидации аварии задействовано порядка десяти человек и три единицы техники. При необходимости их количество будет увеличено.

Сочи
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