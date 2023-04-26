Генпрокурор РФ выступит в среду на заседании Совета Федерации с ежегодным докладом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступит на пленарном заседании Совета Федерации в среду с ежегодным докладом.

Он расскажет о состоянии законности и правопорядка в РФ и проделанной работе по их укреплению за прошлый год.

Сенаторам предстоит рассмотреть ряд законов, внесенных президентом РФ, в том числе "О гражданстве Российской Федерации". Документ, в частности, расширяет полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Кроме того, будут рассмотрены законы об ограничении торговли вейпами в России и об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу детям такой продукции.

Совфед обсудит и поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, усиливающие ответственность за незаконный оборот метилового спирта (метанола).

Среди вопросов повестки также поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ, направленный на упрощение процедуры и ускорение государственных и муниципальных закупок, был инициирован спикером СФ Валентиной Матвиенко и группой сенаторов.