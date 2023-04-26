Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г.

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рекордные 90 млрд рублей были взысканы с коррумпированных чиновников в госказну в 2022 году, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, отраженным в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений на сумму свыше 300 млрд рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд рублей", - сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации в среду.

Он подчеркнул при этом: "Столь значительных результатов мы не фиксировали за весь период статистического наблюдения".

По словам генпрокурора, "надзор за соблюдением чиновниками установленных законом запретов и ограничений остается одним из ключевых направлений".

В этой связи он отметил, что "за грубые нарушения антикоррупционных требований более полутысячи должностных лиц уволены в связи с утратой доверия".

Глава надзорного ведомства сообщил также, что "более чем наполовину возросли раскрытые факты взяточничества, совершенные организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах".

"Перестали быть экстраординарными сообщения о задержаниях за взятки высокопоставленных должностных лиц федерального уровня, руководителей органов власти на местах. Они теперь воспринимаются в обществе как закономерный итог проводимой всеми правоохранительными органами работы по очищению власти от случайных людей и откровенных вредителей", - сказал Краснов.

По его словам, приоритетами на этот год станут "вопросы пресечения правонарушений в сфере госзакупок, распоряжения бюджетными средствами, особенно выделенными для выпуска необходимой военной техники и боевой экипировки, а также возмещения ущерба, причиненного актами коррупции".