Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Норвегии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает десятерых сотрудников посольства Норвегии в Москве, сообщили в МИД РФ.

В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что в среду в МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле, которому был "выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе".

Норвежскому послу "была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры "persona non grata" десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны", отметили на Смоленской площади.

"Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан", - добавили в МИД РФ.

В середине апреля МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже.