Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения войскам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Предприятия ОПК планируют увеличить поставки вооруженным силам истребителей пятого поколения, а "Уралвагонзавод" увеличил поставки танков за последний год в три раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

"В конце прошлого месяца авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения", - сказал он.

Также, отметил глава правительства, "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М"

По его словам, "за последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более, чем в 3 раза".