Глава МЧС РФ отметил работу пожарных в Свердловском поселке Сосьва, где ранее сгорели 120 строений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил благодарность сотрудникам регионального главка при пожаре в уральском поселке Сосьва, передает корреспондент "Интерфакса" в четверг.

"Молодцы, отлично справились! Большую часть строений поселка удалось отстоять. Спасибо вам!", - сказал Куренков на встрече с пожарными во время рабочей поездки в Свердловскую область.

Участие в осмотре пострадавших строений также принимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На встрече с местными жителями он отметил, что власти уже приняли все необходимые меры для помощи пострадавшим.

"Будем отправлять школьников в лагеря, матерей с несовершеннолетними отправлять на лето. Сейчас определяем размер ущерба. С сегодняшнего дня начались выплаты пострадавшим", - сказал Куйвашев.

Кроме того, министр и губернатор оценили степень разрушения жилых домов и инфраструктуры поселков Неустроево, Таежный и Сосьва во время облета пострадавших территорий.

Куренков отметил, что "в местах, где была проведена опашка и уборка сухой растительности, пожар не распространялся".

Ранее в четверг сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Свердловскую область, где ранее вспыхнули несколько пожаров.

В среду в Свердловскую область также прибыла оперативная группа МЧС РФ во главе с замминистра чрезвычайного ведомства Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.

Во вторник несколько пожаров вспыхнули в населенных пунктах Свердловской области.

В поселке Таежный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м.

В поселке Сосьва сгорело 120 строений, два человека погибли. Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м., ущерб причинен 320 жителям. По данным главы МЧС РФ, выявлено порядка четырех нарушений обязательных требований пожарной безопасности во время внеплановой выездной проверки в апреле в уральском поселке Сосьва. Сотрудники ведомства выдали предписание об устранении нарушений, а ответственных лиц привлекли к административному наказанию.

Пожар также возник в поселке Висим, где горело десять домов.

Всего к тушению пожаров привлечены более 500 человек и 138 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС РФ.