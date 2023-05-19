Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Туроператоры ждут увеличения вдвое числа мест на рейсах в Египет летом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские туроператоры летом предложат 11 тысяч мест на рейсах в Египет, это более чем вдвое превышает показатель летнего сезона 2022 года, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"По данным туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес туристов к Египту не снижается, несмотря на окончание высокого сезона. Направление остается одним из лидеров продаж туров на лето и имеет все шансы удержаться на этой позиции. Если в июле прошлого года в самолетах на египетские курорты было 5 тыс. мест в неделю, в высокий сезон в декабре их число достигло 30 тыс., то сейчас туроператоры суммарно предлагают порядка 11 тыс. мест в Египет в неделю - вдвое больше, чем прошлым летом", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, туроператор Coral Travel в летнем сезоне летает на Azur Air из Москвы в Шарм-эль-Шейх четыре раза в неделю, в Хургаду - три раза. Направление входит в топ-5 продаж компании и спрос в 2023 году выше, чем летом прошлого года.

"Спрос на туры в Египет на лето выше, чем в прошлом году. Глубина продаж - 15-20 дней. Бронируются в основном отели уровня 5* преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80 622 рублей на человека", - уточнили в Coral Travel.

"У туроператора Anex Tour Египет сейчас занимает последнее место после Турции, ОАЭ, Таиланда и России. Но в компании считают, что в ближайшее время он войдет в тройку наиболее популярных направлений, так как полеты на курорты Красного моря выполняются из 12 городов РФ с хорошей загрузкой", - отмечают в РСТ.

В группе компаний "Слетать.ру" также сообщили о росте количества заявок на Египет по мере приближения летнего сезона. С 8 по 14 мая зафиксирован рост продаж на 22% по сравнению с последней неделей апреля. Туры в Египет бронируются на май, июнь и июль.

По данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2023 года Египет посетило 217,5 тысячи туристов из России. Он занял четвертое место среди наиболее популярных направлений поездок россиян с целью туризма. До прекращения авиасообщения между Россией и Египтом в 2015 году направление традиционно считалось зимним. Туроператоры ставили чартерные программы на зимний сезон.

Coral Travel Египет Шарм-эль-Шейх РСТ Хургада Anex Tour Слетать.ру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин потребовал проводить миграционную политику исходя из интересов россиян

Путин потребовал проводить миграционную политику исходя из интересов россиян

Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли ночью ракетный удар по центрам подготовки подразделений ВСУ

Патрушев сообщил о продвижении радиоактивного облака с Украины в Европу

Николай Патрушев заявил о причастности спецслужб США к убийствам Дугиной и Татарского

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Ройзман получил штраф в 260 тыс. рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Пермское УФСБ возбудило дело о попытке вывезти архивы в Германию

Самолет авиакомпании РФ впервые с 2019 г. совершил прямой пассажирский рейс в Грузию

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });