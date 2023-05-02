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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минтранс анонсировал увеличение на 50% числа рейсов из России в Турцию летом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Летом 2023 года число авиарейсов между Россией и Турцией вырастет на 50% по сравнению с летом 2022 года на фоне существенного роста спроса россиян на поездки в эту страну, сообщил на совещании у президента первый замминистра транспорта Андрей Костюк.

"Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению. Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю", - сказал он.

В 2023 году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском.

"Это создаст возможность для роста перевозок на международных направлениях в последующих сезонах", - объяснил замминистра.

Он также сказал, что в 2023 году 15 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 22 страны.

Минтранс Турция Андрей Костюк
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